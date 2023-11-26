أهل مصر .. قصر ثقافة الخارجة يشهد جولة جديدة من ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية

اهل مصر .. واصل الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة الوادي الجديد "عاصمة الثقافة المصرية"، الورش الفنيةوالحرفية والفنية، اليوم، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الحالي برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وشهد قصر ثقافة الخارجة، اليوم الأحد، جولة جديدة من فعاليات الورش الفنية والحرفية منها ورشة تعليم "فن الديكوباچ"، والتي قامت خلالها الفنانة رانيا المهدي بتدريب الشباب على كيفية تجهيز الخشب وتغطيته بالمعجون والبلاستيك الأبيض، تمهيدا لدمج الألوان، واختيار الصورة المراد تثبيتها بالشمع لإظهار عمل فني مميز.

كما أقيمت ورشة لتعليم الطرق على النحاس وأخرى لتعليم النحت على الصدف، قام خلالهما المدرب جلال عبد الخالق، بتعريف الشباب بأساسيات الحفر الغائر والبارز للمبتدئين، سواء على رقائق النحاس أو الصدف، وكذلك الخامات المستخدمة.

عبّرت فاطمة عبد الهادي إحدى المشاركات من محافظة شمال سيناء عن سعادتها بالمشاركة في الورشة التي تعلمت من خلالها النحت على الصدف لتصميم لوحة فنية مستوحاة من الطبيعة، وذلك عقب التدريب على كيفية اختيار التصميم ثم نقله على الصدف سواء من خلال الرسم أو الكربون أو النحت لإبراز العناصر والأجزاء المطلوبة.

كما تضمنت الفعاليات ورشة لتعليم "فن الأركيت"، قام خلالها المدرب أيمن السعدني، بتدريب الشباب على عمل تصميمات متنوعة منها يمكن الاستعانة بها كأشكال ديكورية في المنزل تتلائم مع الغرف المختلفة.

تقول أحلام عبد الراضي إحدى المشاركات من محافظة أسوان: شاركت بالورشة لرغبتي في تعلم فن الأركيت لإعداد مشروع تجاري خاص بي عقب الانتهاء منها، خاصة بعد أن تمكّنت خلالها من كيفية استخدام المنشار لعمل أشكال فنية متنوعة.

بينما قامت المدربة دينا فرج خلال ورشة الجلود بتدريب الشباب على كيفية قص الجلد وحياكته لتصميم حقيبة أو حافظة نقود.

وضمن الفعاليات المقامة بحضور كل من د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، واصلت المدربة شيرين محمد تقديم ورشة "الحلي"، وعن الورشة تقول وضاح يوسف - متدربة من محافظة جنوب سيناء: شاركت بالورشة للتعرف على أساسيات فن الحلي لتصميم الإكسسوارات بدلا من شرائها بمبالغ باهظة، وقد تمكنت في خلال ثلاثة أيام فقط من تصميم عقد بالأحجار المختلفة بطريقة مبسطة، هذا إلى جانب عمل مشغولات يدوية بخيط المكرمية.

وفي ورشة "الخيامية" قام المدرب عماد إبراهيم، بتدريب الشباب على الغرز المتنوعة لعمل زخارف وتصميمات مختلفة، وأبدت هاجر محمود - إحدى المتدربات من محافظة مرسى مطروح، إعجابها باستخدام الغرزة السحرية في التطريز، وفكرة تنسيق الألوان لتتناسب مع الأقمشة المختلفة.

من ناحية أخرى قام المدرب محمد إسماعيل بتدريب المشاركين على أساسيات "المونتاج" وكيفية ضبط الإضاءة والألوان، وطرق مزج الصوت مع الموسيقى.

وخلال ورشة "المسرح" أعد المخرج أحمد أبو عميرة بروڤة لتدريب الشباب على النص المسرحي المقرر تنفيذه في ختام فعاليات الملتقى.

وفي ورشة "التصوير الفوتوغرافي" قام المدرب طارق الصغير، بتدريب الشباب على كيفية الإعداد لجلسة تصوير، واختيار الأماكن المناسبة لتصوير الأشخاص والمناظر الطبيعية باستخدام عدسات متنوعة.

وأبدى مصطفى علي - متدرب من محافظة البحر الأحمر إعجابه بالورشة التي تعلم من خلالها تقنيات التصوير المختلفة، وكيفية التقاط صورة مناسبة حسب نوع الكاميرا، والإضاءة المستخدمة.

يعد الملتقى المقام ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المنفذة لدعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، والتعريف بالتراث والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، من خلال الدمج الثقافي بين شباب 6 محافظات وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، وذلك بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.