جامعة كفر الشيخ: الاهتمام بمبادرة محو الأمية الرقمية والشمول المالي لخدمة توجهات الدولة

أشادت بفريق عمل مشروعات البيئة

ناقشت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني محمد شاكر خطة العمل الخاصة بكل فريق و مؤشرات الأداء التي سيتم بناء عليها عمل تقارير المتابعة الدورية لأداء كل فريق الفترة القادمة .

وعرضت" شاكر "خطة العمل الخاصة بفريق الأنشطة والمبادرات المجتمعية و اختصاصات وأهداف الفريق والمجالات التي سيتم تنفيذ المبادرات والأنشطة بها لتحقيق هذه الأهداف و التي تتضمن "المجال الاقتصادي، المجال الصحي، المجال البيئي، المجال الثقافي، والمجال الاجتماعي".

وأوضحت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن هناك تعاون وتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنظيم أنشطة خارج الحرم الجامعي مثل المشاركة في مبادرة دعم الإنتاج المنزلي وزراعة الأسطح، ووضع منظومة عمل للمشاركة في حل مشكلة القمامة وتجميل الأحياء والتوعية المرورية للمشاة وسائقي السيارات، و الاهتمام بمبادرة محو الأمية الرقمية والشمول المالي بما يخدم توجهات الدولة في مبادرة التحول الرقمي.

كما تم مناقشة خطة العمل الخاصة بفريق مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات، واختصاصات وأهداف الفريق وخطة العمل التي سيتم خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة لتحقيق رؤية وأهداف الفريق.

و أشادت بحرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثل في فريق عمل مشروعات البيئة في الجامعة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة المحاسب نافع حماده ، ورحاب لطفي جوهرمدير إدارة تخطيط البرامج وتنمية البيئة، محمد صلاح عمارمدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة.على تحقيق الدور الريادي للجامعة في خدمة المجتمع، وتحقيقاً لأهداف مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات، وبالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ.

و نوهت إلى أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ينظم ندوات للتوعية ضد أضرار المخدرات في كافة الكليات وساحات الجامعة، وذلك ضمن الأعمال والأنشطة التوعوية لحماية شباب الجامعة من أضرار التدخين والمخدرات والحد من انتشارهما بين الطلاب، وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم عن مواد الإدمان من خلال التثقيف التوعوي الدوري وتنفيذ البرامج الوقائية والأنشطة الداعمة لها بهدف الوصول إلى جامعة خالية من التدخين والإدمان.

وأكدت أنه جاري التعاون مع هيئة تعليم الكبار ، كما تم وضع خطة عمل سيتم تنفيذها بالجامعة مكافحة الإرهاب والتطرف عدداً من الندوات خلال الفترة الماضية حول الانتماء الوطني لمواجهة التطرف، كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والشباب ودوره في المجتمع.

و أشارت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الفرق للحصول على أفضل النتائج، كما أكدت ضرورة وضع خطة تنفيذية عاجلة، و أهمية إعداد تقارير إنجازات دورية بكافة الأنشطة التي تتم وفقا لمؤشرات الأداء الخاصة بكل فريق .