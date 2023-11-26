وكيل تعليم الفيوم تتابع مدارس إدارتي طامية وسنورس التعليمية

تابعت اليوم الأحد الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، عدد من مدارس إدارتي طامية وسنورس التعليمية، وذلك للإطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس .

في إدارة طامية التعليمية ، تابعت الدكتورة أماني ، مدرسة دار السلام للتعليم الأساسي، حيث تفقدت وكيل الوزارة، المدرسة والفصول الدراسية، وناقشت تلاميذ المدرسة فى المادة العلمية، للوقوف على المستوى. العلمي للتلاميذ ، بحضور محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية.

وفى إدارة سنورس التعليمية ، تابعت وكيل الوزارة، مدرسة الشهيد جمال حسين محمد المغربي بجبلة، تفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، كما تابعت معامل المدرسة وحجرات الأنشطة، وأكدت على ضرورة المتابعة الفنية لمدير المدرسة للفصول الدراسية، والوقوف على المستوى العلمي للطلاب بالفصول الدراسية.

أكدت وكيل الوزارة ، على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لمدير المدارس، وكذلك نظافة المدارس والفصول الدراسية ، والاهتمام بالصحة العامة للطلاب، كما أكدت على ضرورة الانضباط والانتظام في العمل وحضور جميع المعلمين وإدارة المدارس والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وأهمية الأنشطة المدرسية، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب.

حملة صوتك مستقبلك

ومن جهه اخرى اختتم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات اليوم الأحد فعاليات حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " والتى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات على مدار شهرى اكتوبر ونوفمبر لدعم المشاركة الشعبية فى الاستحقاق الانتخابى القادم وذلك برعاية وتوجيه الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وجاء ختام هذه الفعاليات بتنظيم ندوة بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم بعنوان " المشاركة السياسية من المنظور الدينى والإسلامية " بحضور عدد كبير من الأئمة والدعاه

حاضر خلالها المستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف الفيوم والدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم وبحضور وإدارة فعاليات اللقاء من فريق مركز النيل محمد هاشم مدير المركز ، حنان حمدى مسئول البرامج .

تناولت الندوة التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى القادم وتعزيز دور الأئمة والدعاه فى التوعية والحث على المشاركة باعتبارها واحب دينى ووطنى.

أكد الدكتور محمود الشيمى على أن الإسلام نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي وهذا يستلزم مشاركة جميع المسلمين على نحو يحقق مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة، وبدون هذه المشاركة لا يمكن تصور قيام نظام مستقر ومستمر

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