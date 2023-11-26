الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية يدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

نظمت اللجنة الفرعية للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمركز ههيا، برئاسة المحاسب توفيق حماد، ندوة تثقيفية بعنوان"مبادرة أنزل شارك مصر الأهم"، وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني، والاتحاد العام للجمعيات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، والاتحاد الاقليمي برئاسة إسماعيل عبد المعطى.

قال المحاسب توفيق حماد، آمين صندوق الإتحاد ورئيس اللجنه الفرعية بههيا، إن الندوة التثقيفية التي عقدتها اللجنة الفرعية للاتحاد، وبمشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في مركز ههيا، استهدفت إحداث تشابك بين الجمعيات الأهلية العاملة في أنحاء مركز ههيا، من أجل حث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لإختيار من يمثلهم من ضمن المرشحين الأربعة ليكون رئيسًا للدولة المصرية.

ولفت إسماعيل عبد المعطى، رئيس الإتحاد الإقليمي بالشرقية،

إلى إنه من المهم ظهور الأهالي بمحافظة الشرقية، بشكل يبهر المحافظات الأخرى في هذا الاستحقاق الدستوري والعُرس الديموقراطي؛ وذلك في نسب المشاركة الإيجابية وفي جميع اللجان الانتخابية.

وأشارت سهام صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن الاتحاد يستهدف جميع مراكز الشرقية لحشد المواطنين للنزول والمشاركة فى العُرس الانتخابي،

وشارك في الندوة التثقيفية، عدد من القيادات التنفيذية والأهلية منهم: النائب حاتم عبدالعزيز، والسيد عوض مدير إدارة التضامن بههيا، وسحر الخولى رئيس قسم الجمعيات، ولفيف من رؤساء وأمناء الصندوق لجمعيات مركز ههيا.

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