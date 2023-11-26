الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رابطة الأندية تعلن تغيير ملعب مباراة الأهلي وسموحة بالدوري

الأهلي
الأهلي

كشفت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة المصرية عن تغيير ملعب مباراة الأهلي  وسموحة في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
 

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وقررت اللجنة تغيير ملعب مباراة الأهلي وسموحة من ستاد القاهرة إلى ملعب السلام، وجاء سبب تغيير الملعب بسبب حاجته لأعمال الصيانة.

قبل أن تقرر لجنة المسابقات الملعب المستضيف لمباراة الأهلي وسموحة، وهو ملعب السلام لـ ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق مباراة الأهلي و سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويعتلي المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد كان أمام الجونة.
 

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