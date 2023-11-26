نائب محافظ الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز اطسا

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس محمد الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا لقاء "خدمة المواطنين " الأسبوعي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز اطسا.

يأتي هذا فى إطار لقاء خدمة المواطنين الذي يعقد بديوان عام المحافظة والمراكز للاستماع إلى شكاوى المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وإيجاد الحلول الجذرية لها.

جاء ذلك المهندس محمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة اطسا، والدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز اطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب الشكاوي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالأطر القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

مناقشة 27 شكوى للمواطنين خلال اللقاء الجماهيري بمركز اطسا

خلال اللقاء استمع نائب المحافظ ورئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة اطسا، شملت شكاوى بعض المواطنين الذين يرغبون في الحصول على تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة، بالإضافة إلى طلبات توفير سكن اجتماعي وفرص عمل لبعض المواطنين، كما استمع أيضا لمشكلات تخص الإدارة الهندسية وتراخيص الإزلالات وطلبات تركيب عدادات مياه الشرب، ووجه نائب المحافظ بتذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، والعمل على تلبية طلباتهم طبقا للقانون.

وتابع نائب المحافظ شكاوى بعض المواطنين حول تعدي بعض المواطنين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وكذا تعديات على حرم الشوارع الرئيسية وتضرر آخرين من مخالفة أحد الجيران شروط التراخيص الهندسية، وتابع نائب المحافظ شكوى بعض المواطنين حول اعتراض الجار على توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، فضلا عن شكاوى خاصة بأراضي أملاك الدولة، ووجه نائب محافظ الفيوم مديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية بحل الشكاوى المقدمة من المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.

وفي كلمته حث نائب محافظ الفيوم الفيوم رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وانه يجب العمل دائما على تلبية طلباتهم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.