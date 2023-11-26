وكيل صحة الشرقية يشرف على أعمال صيانة الكهرباء بمستشفى منيا القمح

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى منيا القمح المركزي، للإشراف بنفسه على أعمال صيانة الكهرباء الجارية بالمستشفى، وذلك في حضور الجهاز الإشرافي والإدارة الهندسية بالمديرية.

وتفقد وكيل الوزارة عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، متابعاً أعمال الكهرباء الجارية بمبني الاستقبال، وقام بالإشراف على تنفيذ الخطة الموضوعة للأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية من المبني المزمع عمل الصيانة به.

ووجه وكيل الوزارة، بنقل عدد من الخدمات الطبية بمبنى الاستقبال إلى المباني الأخرى بالمستشفى، والبالغ عددهم ٤ مباني، مثل نقل الخدمة بقسم الاستقبال والطوارئ لمبنى العيادات ومبني العناية المركزة، وكذلك نقل الحضانات للمبنى المقابل بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ووجه بتغيير بعض الكابلات الكهربائية، لتتحمل الجهد العالي، نظراً لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، وتم ذلك على الفور والقيام بتنفيذ الأعمال في دقائق معدودة، ووفقا للخطة الموضوعة.