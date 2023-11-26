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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح: لم تكن النتيجة التي كنا نريدها

صلاح
صلاح

يرى الدولي المصري محمد صلاح  نجم ليفربول أن النتيجة ليست التي رغب الريدز في تحقيقها أمام مانشستر سيتي والتي جمعت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف التعادل لليفربول الذي سجله ترينت ألسكندر أرنولد، ليخرج الريدز بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

أشار محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنها لم تكن هذه النتيجة التي كنا نريدها، لكننا سنستمر في القتال.

ويملك محمد صلاح 10 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم في وصافة هدافي البريميرليج، فيما يتصدر إرلينج هالاند مهاجم السيتي الجدول برصيد 14 هدف.

 

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