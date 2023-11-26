أنشطة وفعاليات متنوعة ضمن احتفالات أعياد الطفولة بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية

ونظمت مكتبة جرفس الفرعية احتفالية، بمدرسة جرفس الابتدائية، تضمنت ورشة فنية للرسم الحر، تم خلالها تنفيذ رسومات لعلم فلسطين تضامنا مع الأحداث الجارية، إلي جانب مسابقة ثقافية بين الطلاب في المعلومات العامة، وألعاب ترفيهية، وعروض مواهب للطلاب، نفذتها أسماء أحمد مدير المكتبة، ورضي عبد الحليم مسئول النشاط بالمكتبة.

ونفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة قحافة الإبتدائية، تم خلاله تنفيذ مسابقات ترفيهية منها لعبة عروستى، وفوازير، نفذتها هناء حسن، انتصار فتحي، وهند عبد التواب، إلي جانب ورشة حكى لقصة '' العطف على الفقير'' من المكتبة الزرقاء تأليف محمد عطية الإبراشي، أدارتها رضا محمد، تلاها عرض مواهب الأطفال في الغناء وإلقاء الشعر، وعرض مسرح عرائس نفذته رضا محمد، وهند عبدالتواب أمناء المكتبة.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، أعدت مكتبة سيلا الفرعية حوارا مفتوحا بعنوان '' نبذ التنمر المدرسى''، بمدرسة سيلا الإعدادية، أدار الحوار محمود عامر أخصائي اجتماعي بالمدرسة، ناقش خلاله ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر الخطيرة وسط طلاب المدارس، والتي تؤثر علي سلامة الطلاب وسير العملية التعليمية بشكل سليم، إذ يؤثر التنمر على نفسية الطلاب، وتحول دون تحقيق التفوق الدراسي، والانتظام في المدرسة.

"المشروعات الخضراء الذكية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان '' المشروعات الخضراء الذكية''، بمدرسة النزلة الاعدادية، تحدث فيها ربيع محمد علي أستاذ لغة عربية، حول أهمية هذه المشروعات، سواء للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة، وسوف تساهم بشكل كبير في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، والمجتمع وينعكس هذا أيضا على المستوي الترفيهي والإبداعي في كل المجالات الحياتية.