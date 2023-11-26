وكيل صحة البحيرة يستقبل أعضاء الإدارة العامة للفيروسات الكبدية

استقبل الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأحد، الدكتورة دينا رجب محمد من الإدارة العامة للفيروسات الكبدية بالوزارة، بحضور الدكتورة نهي عابدين مدير إدارة الصحة المدرسية ومكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية، وذلك فى بداية زيارتهم لمحافظة البحيرة لتدريب فرق الفيروسات الكبدية بالإدارات والمستشفيات التابعة للمديرية على الإستراتيجية القومية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الدم و إجراءات ما بعد التعرض للوخز والتعرض لسوائل الجسم ، وذلك على مدار أربعة (٤) أيام ابتداءً من اليوم .

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تطعيم جميع الفرق الطبية ضد الإلتهاب الكبدي بى كخطوه أولى للحد من انتشار الفيروسات الكبدية .

وسيتم التدريب لفرق الفيروسات الكبدية أيضا على برنامج الوخز الإلكتروني الخاص بالوزارة ، وتهيئة منسقى الفيروسات الكبدية لتدريب جميع الفرق الطبية بالإدارات والمستشفيات لمنع حدوث الوخز ، و الإجراءات الوقائية اللازمة فى حال التعرض وكذلك إجراءات المتابعة ما بعد الوخز .

يأتي ذلك فى إطار الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية و منع انتشارها وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة طبقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية .