توقيع مذكرة تفاهم مع جانسن وتكامل وشراكة القطاع الخاص في الرعاية الصحية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسيد سيفان كالوستيان، الرئيس التنفيذي لشركة جانسن للأدوية بمصر وشمال أفريقيا والأردن، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة جانسن، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع مذكرة التفاهم، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة هبة حسين، المدير الطبي الإقليمي لشركة جانسن مصر، ممثلًا عن الشركة، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة جانسن

وعبَّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم اليوم بين هيئة الرعاية وشركة جانسن، وبخاصة ضمن فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة، والذي يمثل منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية، لافتًا إلى أنه يأتي هذا التوقيع في إطار التزام الهيئة بتعزيز الرعاية الصحية وتطوير مستوى الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف السبكي، أنه تهدف هذه الشراكة إلى تدريب وتطوير الأطباء والكوادر الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مجالات عديدة مثل أمراض الدم، الأمراض المناعية، والأمراض النادرة، كما سيتم تدريبهم على تقنيات وطرق علاج حديثة ومبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي والتثقيف لدى المواطنين حول أمراض الدم والأمراض المناعية والأمراض النادرة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق البيئة الصحية المستدامة.

وتابع السبكي: أن هذه الشراكة تعكس التزام الهيئة بتعزيز الرعاية الصحية وجودة العلاج وتوفير العناية المتخصصة للمرضى حيث سيتلقي الأطباء تدريبات مستمرة على أحدث التقنيات والطرق العلاجية بهدف تمكينهم من تقديم رعاية صحية شاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على التطورات الحديثة التي تطرأ في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الهيئة ستستمر في دعم هذه الشراكة لتحقيق أهدافها، وتعزيز الرعاية الصحية والتوعية الصحية في مصر.





وأكد السبكي، حرص الهيئة على تعزيز وتطوير العلاقات التعاونية مع القطاع الخاص كونه شريك مهم ومؤثر في نجاح تطوير منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، مشيرًا إلى دعم الدولة خلق مناخ جاذب للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار الصحي، والذي يدفع علاقات التعاون نحو تحقيق التكامل التنموي وفي مقدمتها رؤية مصر 2030.





وأعرب السبكي، عن تفاؤله بمستقبل الرعاية الصحية في مصر، وقدرته على تلبية احتياجات المرضى، وتقديم العناية المتخصصة والفعالة في مجالات متنوعة، بما في ذلك أمراض الدم، الأمراض المناعية، الأمراض النادرة، والصحة النفسية.





ومن جانبه، صرح السيد سيفان كالوستيان، الرئيس التنفيذي لشركة جانسن للأدوية: "سعيد بتواجدي في الملتقى السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية في نسخته الرابعة، والذي اعتبره منصة ونقطة التقاء لجميع الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتيح العديد من الفرص لتناقل الخبرات وتعزيز مستويات الرعاية الصحية في مصر.





وأضاف كالوستيان، وفي ذلك السياق نحن سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تعكس بدورها إيماننا الراسخ بأهمية توطيد الشراكات سعياً لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية التي تقدم للجميع، وذلك هو المحرك الرئيسي والضلع الأهم في استراتيجية تواجدنا في السوق المصري."





وتابع كالوستيان: أن تلك المذكرة ستتضمن قيام شركة جانسن بتقديم الدعم والتدريب لأخصائي الرعاية الصحية والعاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية فيما يتعلق بالتعامل وطرق العلاج الصحيحة للعديد من الأمراض ومنها أمراض الدم مثل الميلومة المتعددة، وسرطان الدم الليمفاوي المزمن، والأمراض المناعية، وأخيرًا الأمراض النادرة مثل ارتفاع ضغط الشريان الرئوي والصحة النفسية.





واتفق الطرفان، بموجب توقيع مذكرة التفاهم على تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية من الأطباء بمستشفيات هيئة الرعاية بهدف تعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم على الطرق العلاجية الحديثة والمبتكرة في العديد من أمراض الدم، وأهمها "الميلومة المتعددة، سرطان الدم الليمفاوي المزمن"، إضافة إلى الأمراض المناعية، وأخيرًا الأمراض النادرة مثل ارتفاع ضغط الشريان الرئوي والصحة النفسية.





واتفق الطرفان، أيضًا على تخصيص برامج للكشف المبكر عن هذه الأمراض في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تنفيذ مشاريع وأنشطة توعوية للمواطنين حول الأمراض المذكورة، وبرامج توعية ودعم المرضى المصابين بأمراض الدم والأمراض المناعية في تلك المحافظات.





وتجدر الإشارة، إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، اليوم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز".





وأيضًا، بمشاركة عدد من السادة الوزراء، والمحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.