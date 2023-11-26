محافظ سوهاج يتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حميل

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز البلينا، بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية " بني حميل "، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ". وقد استمع السيد المحافظ لشرح من الاستاذ الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج والذي صرح بأنه

تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين.

يتكون المجمع من دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 352 متر مربع، ويتضمن " وحدة طب بيطري ـ مركز تجميع ألبان ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي " .