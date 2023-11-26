الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ سوهاج يتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حميل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز البلينا، بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية " بني حميل "، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ". وقد استمع السيد المحافظ لشرح من الاستاذ الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج والذي صرح بأنه 
تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين.
يتكون المجمع من  دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 352 متر مربع، ويتضمن " وحدة طب بيطري ـ مركز تجميع ألبان ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي " .

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