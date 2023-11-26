السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية في أوسيم

سيطرت الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق داخل شقة سكنية في منطقة أوسيم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم

وتبين من خلال المعاينة عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له بروض الفرج.

كما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة ، اليوم الأحد، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له في عينه اليسرى، يستحيل الرؤية بها، بمنطقة روض الفرج.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "س.م" 24 سنة عاطل، ضرب المجني عليه "أ.م" 18 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب فتاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتسديد ضربة باستخدام قطعة بلاط حادة استقرت بعين المجني عليه اليسرى ، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%

وأشار أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه أسفرت عن عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقا وانفجار بشبكية العين، مما يعني إصابته بالعمى.

وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأقر بها، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.