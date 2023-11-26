ندوة "صوتك مستقبلك" بكلية طب الأسنان بالفيوم

شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان جامعة الفيوم، فعاليات ندوة (صوتك مستقبلك) والتي تنظمها إدراة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

وحاضر خلال الندوة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

حضر الندوة الدكتورة مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب بالكلية، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

وشددت الدكتورة لمياء إبراهيم، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، واختيار من يمثلهم لتحقيق قيم المواطنة من خلال المشاركة الإيجابية في صنع القرار.

واشارت إلى أن تلك المشاركة تعد توجهًا معرفيًا وسلوكيًا لإيجاد دوافع حقيقية للمشاركة لخلق نوع من التنوع.

ومن جانبها دعت الدكتورة مها القرشي طلاب الكلية إلى أهمية المشاركة في الحياة السياسية، وضرورة الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل حتى يقوموا بدورهم الوطني تجاه بلدهم.

وأكدت على أهمية المشاركة الفعالة في العملية التعليمية بالكلية عن طريق إبداء آرائهم واقتراحتهم في كافة أنشطة الكلية.

المشاركة السياسية

وأشار الدكتور وائل طوبار أن الجامعة تحرص على ترك مساحة كبيرة من الحرية للطلاب في استقبال آرائهم ومقترحاتهم في جميع قطاعات الجامعة، مؤكدًا أن ٦٠ ٪ من سكان مصر تنحصر في الشريحة العمرية من ١٥ عام حتى ٣٠ عام وهي الفئة التي تتضمن طلاب الجامعات، ولذلك يجب علينا نشر الوعي السياسي بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بدورهم المحوري في المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بالصوت الانتخابي يعد من الأمور التي تحقق المناخ الديمقراطي في مصر وتؤكد على حقوق المواطن في المشاركة في الحياة السياسية في بلده.

و أوضح أن إبطال الصوت الانتخابي والمشاركة السلبية تسهم بشكل فعال في اختيار المرشح الخاطئ والذي يؤثر بالسلب على حياة المواطن.