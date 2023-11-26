سيطرة مصرية على منصات التتويج فى بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

سيطر الفرسان المصريين على المراكز الستة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى للفروسية لقفز الموانع التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ، المقامة على ملاعب مركز رباب بسقارة بمحافظة الجيزة بمشاركة ٢٢ فارسا وفارسة وتبلغ قيمة جوائزها مليون جنية مصرى وتستمر بعد غد الثلاثاء ، ضمن منافسات الدورى العربى المؤهل لكأس العالم للفروسية.

جاء فى المركز الأول الفارس أحمد علاء رجب ، وحل فى المركز الثانى عبد الرحمن شوشه ، وجاء فى المركز الثالث سيف الدين عصام عباس ، وحصل على المركز الرابع علاء وزيرى ، وفى المركز الخامس مصطفى صايد ، وأخيرا فى المركز السادس محمد صادق.

تعد البطولة باكورة البطولات الدولية التى تنظمها مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى ، ويتولى التحكيم فيها مجموعة من الحكام الدوليين فضلا عن مصممين موانع ومساعدين معينين من قبل الاتحاد الدولى ويشارك فيها مجموعة من فرسان بعض دول العالم بجانب الفرسان المصريين