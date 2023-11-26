اليمن ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، اليوم الأحد، في العاصمة النمساوية فيينا، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيرد مولر، تعزيز التعاون بين الجانبين، وجهود تحقيق الأمن الغذائي في اليمن.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري للدول الأقل نموا في فيينا، تطرق إلى التعاون في مجال الطاقة الشمسية وتطوير الأعمال الزراعية ومصائد الأسماك لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

كما ركز اللقاء على مجالات التعاون في خدمة قضايا العمل وخلق فرص عمل للشباب وخاصة للنازحين داخليا، من خلال البرامج التدريبية لتطوير مواهبهم ومهاراتهم، بهدف تحفيزهم وانتقالهم إلى سوق العمل الحر لتعزيز الاستقلال في مشاريع تنموية واقتصادية مستدامة.