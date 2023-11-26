مرض السكري من النوع 2 لا يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

من المعروف أن مرض السكري من النوع 2 يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، ولكن دراسة رصدية كبيرة قارنت أكثر من 370.000 شخص مصاب بداء السكري من النوع 2 مع ما يقرب من 2 مليون شخص خاضع للمراقبة على مدى سبع سنوات تشير إلى أن خطر الإصابة بالخرف الوعائي هو الأعلى وبين أولئك الذين يعانون من ضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم.

أظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة بنسبة الثلث (36%) للإصابة بالخرف الوعائي، و9% أكثر عرضة للإصابة بالخرف غير الوعائي، مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون من مرض السكري ومع ذلك، فإن خطر الإصابة بمرض الزهايمر لم يكن أعلى لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

ويقول البروفيسور نافيد ستار من جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة، الذي قاد الدراسة مع زملائه من جامعة جوتنبرج: "إن زيادة المخاطر بنسبة 36% هي في حد ذاتها حجة لاتخاذ تدابير وقائية، مثل اتباع أسلوب حياة أكثر صحة"؟

ويشترك مرض السكري والخرف في عوامل الخطر التي قد تساهم في هذه الارتباطات، بما في ذلك السمنة والتدخين وقلة النشاط البدني وتتجلى أهمية الوقاية في حقيقة أنه لا يوجد علاج جيد لمعظم أنواع الخرف.