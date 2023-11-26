كشف طبيب القلب فاديم زاكييف، بفضل الكولسترول "الجيد"، يتم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحدث طبيب القلب زاكييف عن وجود الكولسترول الجيد، وهو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وبحسب الطبيب فإن الكولسترول الجيد يحمي من تطور تصلب الشرايين.

وقال لصحيفة Gazeta.Ru: "إن الكولسترول الجيد، على عكس الكولسترول الضار، لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل تصلب الشرايين".

وفي المقابل، يتم تسهيل زيادة مستوى الكوليسترول الضار من خلال زيادة تركيز البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) في الدم وغالبًا ما تعني هذه الزيادة أن الجسم يصبح عرضة لتطور أمراض الأوعية الدموية والقلب ،وأكد زاكييف أن وفرة الكوليسترول "الضار" هي طريق مباشر لتصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب.

وأضاف طبيب القلب أن الطريقة الأكثر فعالية لزيادة محتوى الكوليسترول "الجيد" في الجسم هي تناول شيء مشابه لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، ويشمل النظام الغذائي الأسماك البحرية والمأكولات البحرية والمكسرات والخضروات والفواكه واللحوم الحمراء باعتدال فقط والحلويات بحد أدنى، ولا يوجد طعام معلب، ولكن يُسمح بالقليل من النبيذ الأحمر.