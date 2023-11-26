خالد بيبو يُكلف الجهاز الطبي بمتابعة إصابة قندوسي مع سيراميكا

وجه الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بضرورة التواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

ويعاني القندوسي من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، حيث سيحتاج اللاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع من أجل العودة مرة أخري للملاعب.

وترددت أنباء خلال الساعات عن أن لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا سيغيب عن الملاعب لمدة كبيرة تصل لـ 3 أشهر، لكن التقارير الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت غيابه 3 أسابيع فقط.

وكان الأهلي قد تعاقد مع القندوسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليقرر بعد ذلك إعارته لسيراميكا كليوباترا.