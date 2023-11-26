الغثيان المطول وألم في الصدر علامة على وجود مشاكل صحية

قالت الطبيبة إيلينا زيابلوفا في مقابلة: إن الألم المستمر هو أحد أكثر العلامات المثيرة للقلق على المشاكل الصحية، ويمكن أن يشير الألم المتزايد إلى تفاقم الأمراض المزمنة الموجودة، وقد يشير الألم المطول إلى تنشيط الالتهاب الذي لا يستطيع الجهاز المناعي التعامل معه.

وبشكل عام، أي أعراض غير مرغوب فيها، والتي يستمر ظهورها عدة أيام ولا يتم تحييدها بالأدوية، تتطلب زيارة أخصائي، أشارت زيابلوفا، في حديثها مع RT.

وقالت الخبيرة إنه في موسم الأمراض الحالي، يجب أن يكون ظهور بعض الأعراض مثيرا للقلق بشكل خاص، وحددت الدكتورة زيابلوفا الغثيان المطول وألم الصدر من بين العلامات التي تتطلب مساعدة عاجلة.

الإسهال والغثيان وقيء يستمر لأكثر من يوم، صعوبة في التنفس، اضطراب في ضربات القلب، ألم في الصدر، درجة حرارة أعلى من 38-39 درجة، تستمر لمدة ثلاثة أيام أو أكثر ولا تزول بالأدوية، اضطرابات في النطق.

أوضحت إيلينا زيابلوفا ما يمكن أن تعنيه هذه الأعراض:

حمى طويلة الأمد - ARVI، بما في ذلك الأنفلونزا.

اضطرابات ضربات القلب – ظهور وتفاقم أمراض القلب.

ضعف النطق – خلل في عضلات الوجه، إصابات الدماغ المؤلمة، السكتة الدماغية.

صعوبة في التنفس – فشل القلب والرئتين.