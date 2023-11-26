غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية علاجية ببني مزار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً قافلة طبية علاجية مجانية بقرية محمد عبد القادر ، إحدى مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ،على مدار يومي 27 و 28 من نوفمبر الجاري2023 ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية ، وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، ستضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.