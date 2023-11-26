الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية علاجية ببني مزار

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً قافلة طبية علاجية مجانية بقرية محمد عبد القادر ، إحدى مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ،على مدار يومي 27 و 28 من نوفمبر الجاري2023 ، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية ، وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، ستضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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