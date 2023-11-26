الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحمد عيسى يكشف دور هيئة تنشيط السياحة بعد أحداث طوفان الأقصى

بوابة الوفد الإلكترونية

قال  أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إن هيئة تنشيط السياحة قامت  بدور كبير لتوضيح الحالة الأمنية في مصر بعد أحداث ٧ أكتوبر وأرسلت حوالي ٣٠٠ جواب لشركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات السياحة العالمية.

 

وصرح  الوزير، خلال مؤتمر صحفي  بأن قبل الأحداث مباشرة دخل إلى مصر ٣٠٠ ألف سائح، مشيراً   إلى أن تم تزويد ميزانية الرحلات التعريفية لمنظمي السياحة العالمين وتم تزويد حملات السياحة الترويجية.

وأضاف ان هيئة التنشيط قامت بتنفيذ فيديوهات لسياح من مصر ترسل رسائل أمان واطمئنان للعالم.

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