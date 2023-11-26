أحمد عيسى يكشف دور هيئة تنشيط السياحة بعد أحداث طوفان الأقصى

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إن هيئة تنشيط السياحة قامت بدور كبير لتوضيح الحالة الأمنية في مصر بعد أحداث ٧ أكتوبر وأرسلت حوالي ٣٠٠ جواب لشركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات السياحة العالمية.

وصرح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بأن قبل الأحداث مباشرة دخل إلى مصر ٣٠٠ ألف سائح، مشيراً إلى أن تم تزويد ميزانية الرحلات التعريفية لمنظمي السياحة العالمين وتم تزويد حملات السياحة الترويجية.

وأضاف ان هيئة التنشيط قامت بتنفيذ فيديوهات لسياح من مصر ترسل رسائل أمان واطمئنان للعالم.