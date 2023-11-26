في ذكراها.. أهم المحطات في حياة الشحرورة صباح

تحل اليوم، ذكرى وفاة الشحرورة صباح، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالده في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي، كما أنها تعتبر واحدة من أبرز الفنانين اللبنانيين إلى جانب فيروز ووديع الصافي.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أهم المحطات في حياة الشحرورة :-