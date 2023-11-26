أستاذ علوم سياسية يكشف دور مصر في الهدنة بين إسرائيل وحماس (فيديو)

أكد الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن مصر كان لها دور في الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى الدور الكبير في تنفيذ عملية تبادل الأسرى.

وقال محمد عبدالعظيم الشيمي، خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار، بفضائية "دي أم سي"، اليوم الأحد، إن مصر دولة لديها خبرات طويلة في المفاوضات، ولها قدرة على إدارة ملفات النزاعات بكفاءة كبيرة.

الدور المصري في الهدنة يرتبط بمصداقية كبيرة لدى الطرفين:

تابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الدور المصري في الهدنة يرتبط بمصداقية كبيرة لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدًا أن الوضع الحالي، والوصول بهدنة إيجابية، قد يساهم في وقف القتال والنزاع المستمر في غزة.

نجحت الجهود المصرية في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بعد تعثر الصفقة، لأسباب فنية، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت.

بداية أزمة الأسرى:

بدأت الأزمة بعدما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أنها لم تتسلم ما يسمى بالكشوفات لمن هم الأسيرات والأسرى الأشبال الذين تتضمنهم للهدنة الإنسانية في قطاع غزة في يومها الثاني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي هدد باستئناف العمليات العسكرية في غزة حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين حتى منتصف الليل.

وفي سياق متصل، أعلنت اليوم مصادر فلسطينية، عن أن الاحتلال الإسرائيلى يعتزم إبادة أكثر من 900 ألف نسمة شمال قطاع غزة بمنع الغذاء والدواء فى الوقت الذى يعانى فيه جنوب القطاع من أزمة خانقة بسبب نزوح مليون فلسطينى وسط ظروف قاسية.

وقدم المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة «أشرف القدرة» الشكر والتقدير للأشقاء فى مصر وقطر على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الأيام السابقة للوصول لهدنة إنسانية حتى 4 أيام.

وأكد أن القطاع الصحى سيكون المستفيد الأكبر، إذا ما تمت للقطاعات المنهارة، مشيراً إلى أن هناك 65 جثة من ساحة المستشفى الإندونيسى لم نستطع الوصول لها بسبب القصف المتواصل.

وشدد على أنه لا يوجد أى سعة فى مستشفيات جنوب القطاع لاستيعاب من يتم نقلهم إليها. مستشفيات جنوب القطاع ليس فيها أى مقومات صحية لاستقبال المصابين.

وأضاف، أن المستشفيات فى القطاع تعمل بقدرة أقل من 30% من طاقتها الاستيعابية.