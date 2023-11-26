الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية

اجتماع المكتب التنفيذي
اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

 عقدت الأمانة العامة، اليوم الأحد، الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي يسبق بيوم واحد اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، وبرئاسة الجمهورية السودانية يمثلها وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت.

 شارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، هي: مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.

ناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول أعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال أعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.

 وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم يعقد في ضوء سياق اقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الاعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، وكذلك إغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.

 كما أشاد الأستاذ أيمن الأفغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، بالجهود المبذولة من الدول الأعضاء والأمانة العامة بتنفيذ قرارات الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، وتطرق إلى المعاناة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحرب الأخيرة.
 

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