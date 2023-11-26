كشف طبي للاعبين صغار السن بملتقي الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة

شهد نادي النصر الرياضي فعاليات ملتقي الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة القاهرة والتي أشتمل علي كشفاً صحياً علي أسنان اللاعبين بالتعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة وعرضاَ من صغار السن من اللاعبين .

حضر فعاليات اليوم طارق النجار مدير المبادرات والدكتور احمد سرحان مدير البرنامج الصحي للاعبين وطارق محسن مدير فرع القاهرة الكبري ومحمد سرور مدير مبادرة المدارس والشباب وأحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر الرياضي ، محمد الجزار المدير الفني لفريق السباحة لذوي الهمم بالنادي وبرعاية من الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي.

صرح طارق النجار مدير المبادرات بأن عرض صغار السن شارك فيه 15 لاعب من صغار السن من دون 8 سنوات ، مشيراً إلي أن الهدف من العرض هو التدريب علي المهارات الحركية الأساسية للاعبين كتدخل مبكر لهم لتأهيلهم إلي الأنضمام إلي الأولمبياد الخاص كلاعبين رسميين في سن 8 سنوات .

وعن الكشف الصحي أكد الدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري انه تم توقيع الكشف الصحي علي ٦٠ لاعب ولاعبة من نادي النصر ومنطقه مصر الجديدة في تخصص الأسنان برعاية والتعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة من خلال السيارة الطبية المتنقلة .

من جانبها أكدت الاستاذ الدكتور شيرين حافظ وكيل كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة إلي أن المشروع يأتي في اطار الحملة التي تتبناها الكلية بالتعاون المشترك مع الاولمبياد الخاص المصري للكشف الصحي والمتابعة للاعبين بمحافظتي القاهرة والجيزة .