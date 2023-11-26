قومي المرأة بالمنيا ينظم ندوات توعوية وتثقيفية لذوى الإحتياجات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، في العديد من المجالات والمبادرات على مدار الأيام الماضية ، حيث استهدفت الفعاليات تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات من ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك في المجالات ، الإجتماعية ، والصحية ، والإقتصادية وغيرها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي بالمنيا ، جهود المجلس خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية حول "حق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة" بقرية المحرص بمركز ملوي ، ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة" وتحت شعار" اختاري صح" للسيدات من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وناقشت الندوة أهمية توعية و مشاركة ذوي الإعاقة ، في الإستحقاقات الإنتخابية كحق أصيل للتعبير عن رأيهم ، في الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات سواء رئاسية أو نيابية.

وأضافت أنه تم عقد ندوة "بلدي أمانة في أيدينا" بمدرسة الثانوية بنين ، بالتعاون مع قصر ثقافة أبوقرقاص، حيث دارت محاورها حول أهمية معرفة تاريخ مصر ، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وعدم الانسياق إلى الشائعات والإعلام المزيف ، وتم عرض فيلم تسجيلي عن سيناء.