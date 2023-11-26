الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قومي المرأة بالمنيا ينظم ندوات توعوية وتثقيفية لذوى الإحتياجات

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، في العديد من المجالات والمبادرات على مدار الأيام الماضية ، حيث استهدفت الفعاليات تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات من ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك في المجالات ، الإجتماعية ، والصحية ، والإقتصادية وغيرها.

 من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي بالمنيا ، جهود المجلس خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية حول "حق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة" بقرية المحرص بمركز ملوي ، ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة" وتحت شعار" اختاري صح" للسيدات من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وناقشت الندوة أهمية توعية و مشاركة ذوي الإعاقة ، في الإستحقاقات الإنتخابية كحق أصيل للتعبير عن رأيهم ، في الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات سواء رئاسية أو نيابية.

وأضافت أنه تم عقد ندوة "بلدي أمانة في أيدينا" بمدرسة الثانوية بنين ، بالتعاون مع قصر ثقافة أبوقرقاص، حيث دارت محاورها حول أهمية معرفة تاريخ مصر ، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وعدم الانسياق إلى الشائعات والإعلام المزيف ، وتم عرض فيلم تسجيلي عن سيناء.

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