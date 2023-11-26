غراب: الشرقية ستكون أولى المحافظات في نسب التصويت

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث ومناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المقرر إنطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

جاء ذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، واللواء شريف أبو الدهب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، واللواء عبد العزيز الصيرفي، مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، ومساعد قائد الفرقة السادسة المدرعة، والمستشار العسكري للمحافظة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وإستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت، لممارسة حقه الدستوري والقانوني، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وقال: الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

وخلال الإجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات الالتزام بتنفيذ التعليمات التالية بدقة.

ووجه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينة المقار الإنتخابية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، وفحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية، وأن تتوافر بها اشتراطات الوقاية من الحريق، ووجود حرم آمن أي مساحة لا تقل عن 200 متر حول المراكز الانتخابية ليتيح التأمين الكامل، مع توفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القوات المشاركة في عملية الانتخابات "الجيش، الشرطة"، والتأكد من سلامة باب المقر، ووالنوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الاقتراع.

مع توفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، والتأكيد على وجود مسؤول عن المقر مدير المنشأة أو من ينوب عنه.

مع قيام مديرية التموين بتوفير الخبز والسلع اللازمة لقوات التأمين أثناء فترة الانتخابات، نظافة المقر الانتخابي من الداخل والخارج، بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقر، وإزالة الإشغالات الموجودة حول المقار الانتخابية، وضرورة توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها في حاله انقطاع التيار الكهربي، وتوفير تندات وكراسي لراحة الناخبين وقت الانتظار، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وجه بأن يكون المقر مزودًا بخط تليفون أرضي وبحالة جيدة ويعمل، وجاهزية المقار الانتخابية بدورات مياه صالحة للاستخدام، وأن تكون حجرات محكمة لوضع صناديق الاقتراع بها ليلًا ويفضل غرفة مناهل المعرفة، والمعاونة الكاملة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين المقار الانتخابية، مع توفير عدد 50 شيكارة رمل وزن شيكارة لا يقل عن 50 كيلو جرامًا أمام المقر ويتم توزيعها يمين وشمال باب المقر، وتوفير سيارة حماية مدنيه وسيارة إسعاف بجوار كل مقر استعدادًا لأي أحداث طارئة.

أكد محافظ الشرقية ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

ونوه المحافظ بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة، وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفي نهاية الاجتماع طالب محافظ الشرقية المواطنين من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس الجمهورية لإرسال رسالة للجميع أن الشرقية ستكون من أولى المحافظات في نسب التصويت.