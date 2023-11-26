الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وصول 27 فلسطينيًا من حملة الجنسية الروسية إلى داغستان

وصول 27 فلسطينيًا
وصول 27 فلسطينيًا من حملة الجنسية الروسية إلى داغستان

استقبلت حكومة جمهورية داغستان الروسية مجموعة ثانية تضم 27 شخصا بينهم 14 طفلا، من الفلسطينيين حملة الجنسية الروسية وعائلاتهم، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة مؤخرا.

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قال بيان صدر عن حكومة داغستان ونشرته قناة روسيا اليوم "وصلت المجموعة الثانية من الفلسطينيين اليوم الأحد إلى داغستان وقوامها 27 شخصا بينهم 14 طفلا".

ووصل أمس السبت إلى داغستان نحو 50 فلسطينيا بينهم نحو 20 طفلا تم إجلاؤهم عن غزة.

وأعلنت سلطات داغستان استعداد الجمهورية لاستقبال 200 لاجئ فلسطيني، ورصدت 8.2 مليون روبل لتأمين إقامتهم.

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