الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي: تعرضنا لهجمات إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش

عبد اللطيف جمال رشيد
عبد اللطيف جمال رشيد

 

أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ان العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش.

 

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وقال رشيد  خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية  "إن العراق تعرض لهجمة إرهابية وحشية على يد تنظيم داعش ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

 

وشدد على ضرورة ضمان محاسبة عصابات داعش عبر جمع الأدلة وتوثيقها، والعمل المشترك مع المنظمات الأممية للتوعية بآثار هذه الانتهاكات ومخاطرها على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.

 

وأشار رشيد  وفقا للبيان  إلى أهمية تكاتف الجهود بصورة فعلية من أجل منع تكرار تلك الجرائم التي شملت الأطفال والنساء وكبار السن ولم يستثن أحد منها.

من جانبه، استعرض كريم أحمد خان عمل المحكمة الجنائية الدولية في مواصلة التحقيق والتقصي عن مرتكبي الأعمال الإرهابية.

 

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