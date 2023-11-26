إحالة الراقصة "حورية" للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، إحالة قضية الراقصة الشهيرة حورية إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها بتهمة «إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعى».

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة «نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك».

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن: «الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت فى الملاهى الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن»، وتبين أن اسمها الحقيقى «حنين» وتبلغ من العمر 23 عاما.

بدأت الواقعة بتقديم محامٍ بلاغا للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية، بكشف عورتها فى النوادى الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتدى فيها ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم المجتمع المصرى العريق.

وألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية القبض على الراقصة فى حفل استعراضى بالإسكندرية أثناء الرقص ببدلة عارية، وتبين من التحريات تعمد الراقصة أداء رقصات استعراضية خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز مرتدية بدل رقص شرقى عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها.