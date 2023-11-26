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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدماطي يرأس بعثة الأهلي في تنزانيا

الدماطي
الدماطي

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

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وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

 وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأولى أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدوري العام المصري، في المباراة التي يشهدها ملعب الإنتاج الحربي بالقاهرة.

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