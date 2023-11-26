المنيا تواصل جهودها في تحسين مستوى الخدمات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا ، على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة ، ومديريات الخدمات، لافتاً ، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين ،وتلبية كافة احتياجاتهم، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم فحص شكاوى المواطنين، والتي أفادت بوجود كسر بخط الصرف الصحي قطر (900 مم) الخاص بمحطة رفع رقم 5 بـ "حي غرب المدينة "، حيث تجرى أعمال الإصلاح ورد الشيء لأصله ، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وفى ذات السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، انه تم الإستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها ، شكوى بـ "مدرسة عزبة الريدى" بخصوص انتشار الباعة الجائلين أمام المدرسة، وشكوى أخرى تفيد بوجود غرفة صرف صحي غطاء بـ"شارع الحرية" وتم حل ازالة أسباب الشكوى، وتركيب غطاء حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينه مطاي ، قال هشام فايز رئيس المركز ، إنه تم استجابة فورية لشكوي المواطنين بـ "قرية منبال" بإرتفاع منسوب المياه ، حيث تم سحب وكسح المياه من شارع وليد موسى بالقرية ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، إلى جانب كسح خزانات المنازل بالشارع.