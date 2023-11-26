برلماني يطالب بتوثيق موقف السيسي برفضه تهجير الفلسطينيين

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بتوثيق اللحظات الفارقه في عمر الوطن، وعلي رأسها ماقام بة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله مالم تتحمله الجبال، حينما رفض تهجير الفلسطينيين الي سيناء ورفضه تفريغ للقضية الفلسطينية ، وان دل فإنما يدل علي وطنيه وشجاعه هذا القائد العربي الشهم الشجاع.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأنه علي الجهات الوطنيه المعنية إنتاج أفلام وأعمال دراميه ثوثق هذا القيم التاريخية الوطنيه التي رسخها الرئيس وسار عليها لتكون عبرة وأجيال للمستقبل.

النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ

وتابع عبد العزيز أن التاريخ لن ينسي قرار الرئيس جمال عبدالناصر في يوليو 1956 بتأميم قناة السويس ولن ينسي قرار الرئيس السادات في حرب اكتوبر 1973 ودونهم في صفحة العظماء ، ولم ولن ننسي الموقف المصري الثابت الرافض لتفريغ القضية الفلسطينية برفض التهجير الذي اتخذه البطل المصري السيسي اكتوبر 2023.

ولفت عبد العزيز أن التاريخ المصري زاخر بالمواقف الوطنيه تضامنا مع الشعب الفلسطيني وهو ما أكده الرئيس السيسي في قرارة التاريخي في فترة من احلك الظروف.