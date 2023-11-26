عبدالله سمير مشراي يشارك في الفيلم القصير "مريض خاص"

يشارك الفنان عبدالله سمير مشراي في الفيلم الروائي القصير "مريض خاص" ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالله سمير مشراي في تصريح صحفي، إن الشخصية التي قام بها في العمل الفني جسد شخصية أصيبت بمرض ودخلت في غيبوبة تصارع الموت، وهو ما يدخل عقله الباطل في تفاصيل حياتية خاصة جدآ.

وأضاف عبدالله إن العمل الفني مدته 12 دقيقة فقط في غضونه يحكي الفيلم قصص بعض المرضى الذين دخلوا في غيبوبة، وأثرت على تفكيرهم، وعادوا بالزمن إلى الأوقات الصعبة التي مروا بها، استنادًا إلى قصص لاعبي كرة القدم في الاقاليم يحاولون الوصول الى العالمية.

وأكد عبدالله سمير مشراي أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الشباب من عدة دول عربية، مشيرا إلى أنه من إخراج وتأليف السيد خالد.

وأعرب عبدالله عن رغبته بالوصول إلى العالمية من خلال هذا العمل الفني والمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية من خلاله.