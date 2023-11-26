صحة الدقهلية: انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمي"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 26 -30 نوفمبر، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشارت الدكتورة عبير عبدالغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى “منية النصر - السنبلاوين - تمي الأمديد - نبروه - الجمالية - المطرية - دكرنس -طلخا - جمصة ”.

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن المتنقلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.