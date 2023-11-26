مستشار الرئيس: متوسط عمر المواطن ارتفع 20 سنة في القرن الـ 21 (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة الوقائية، أن متوسط عمر المواطن ارتفع 20 سنة خلال الـ20 عامًا الماضية.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن متوسط عمر المواطن كان 40 سنة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أما اليوم زاد متوسط عمره لأكثر من 70 سنة.

وأرجع الأسباب إلى تطوير المنظومة الصحية الذي أدى إلى السيطرة على الكثير من الأمراض منها مرض البلهارسيا، لافتا إلى أنّ الإنجاز الكبير جدا في تشخيص وعلاج والوصول إلى المرحلة الذهبية في السيطرة على الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس “c”، والقضاء تماما على شلل الأطفال، وما زالت الحملات مستمرة، والقضاء على الحصبة والحصبة الألماني والسعال الديكي.

وشدد على أن الإحصائيات الخاصة بنتائج الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات الماضية “أرقام الرائعة”، مشيدا بسيطرة مصر على أمراض أخرى مثل مرض الدرن.

إطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية:

أطقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة كافة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.