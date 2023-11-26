جيش الإحتلال: اعتقال 29 مطلوبًا فلسطينيًا بمختلف أنحاء الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "شين بيت" وقوات شرطة الحدود 29 شخصًا مطلوبًا، بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 21 منهم، في عملية واسعة في مخيم "جنين" للاجئين.

ومنذ بدء الحرب، تم اعتقال حوالي ألفي شخص مطلوب، بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 1100 منهم، لهم صلة بحركة "حماس"، طبقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأحد.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت في وقت سابق، أسامة بني فضل، وهو فلسطيني مطلوب للعدالة، للاشتباه في أنه قتل إسرائيليا ونجله ، في هجوم وقع في أغسطس الماضي، في بلدة "حوارة" بالضفة الغربية، طبقا لما ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام " شين بيت"، في بيان مشترك.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد أنه تم اعتقال بني فضل، في مخيم "جنين" للاجئين. وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي والشين بيت أنه كان مسلحا و مختبئا في شقة ، يستخدمها مسلحون محليون.

فقد قُتل شاي سيلاس نيجريكر، 60 عامًا، وابنه أفيعاد نير، 28 عامًا، من جنوب إسرائيل، بالرصاص أثناء جلوسهما خارج مغسلة سيارات في نابلس.

في اليوم الثالث من وقف إطلاق النار في غزة، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، الليفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة مجددًا، من التحرك شمالا.

ووجه أدرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عدة تعليمات لسكان غزة، حيث قال: "في رسالة متكررة ومهمة لسكان غزة في فترة تعليق الاعمال العسكرية مؤقتًا: تنقلوا إلى جنوب وادي غزة، ولا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع."

وأضاف: "ممنوع الدخول إلى البحر، وممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود"، مؤكدا: "من أجل سلامتكم، التزموا بهذه التعليمات".

يشار إلى أن وقف القتال لمدة أربعة أيام، هو أول هدنة من نوعها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس هجوما كبيرا غير مسبوق على إسرائيل.

واستشهد، اليوم الأحد، مزارع فلسطيني وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مزارعين اثنين أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي، شرق المحافظة الوسطى، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر بجروح.

كان سبعة فلسطينيين، أصيبوا اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

خلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، اثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

كانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المُحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.