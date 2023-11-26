وزيرة الهجرة تعلن عن أخبار سارة للمصريين في الخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن أخبار سارة للمصريين في الخارج، بخصوص تحويلات مبادرة سيارات المغتربين.

وقالت وزيرة الهجرة: "خلال جولتي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تم التأكيد على نجاح البنك الأهلي المصري بالسعودية في الاتفاق مع مصرف الراجحي للقيام بالتحويلات الخاصة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج" مقابل ٤ دولار فقط بدلا من النسبة التي تصل إلى ١٥٠ دولار عندما تتم التحويلات عبر البنوك الوسيطة، بالإضافة إلى وصول التحويل بعد 24 ساعة فقط.

وتابعت: "كما تم الاتفاق مع شركة "العلاونة" للصرافة في الأردن، وبنك الإسكان الأردني أيضًا، لتسهيل التحويلات الخاصة بدخول السيارات إلى مصر عبر المبادرة".

واختتمت، أنه تم التأكيد على أنه جاري التواصل مع البنوك اليابانية والتفاهم بشأن التحويلات الخاصة بالمصريين الراغبين في المشاركة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج".