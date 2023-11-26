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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الانتهاء من توصيل شبكات المياه والصرف الصحي لمستشفى القنطرة شرق

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، على الانتهاء من جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمستشفى القنطرة شرق، والتى تدخل ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحى الشامل، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة على أعلى مستوى للمواطنين.

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وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أنه يتم توصيل خدمة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي فوراً لجميع الوحدات والمراكز والمستشفيات التي يتم الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التابعة لقطاع الصحة استعدادا لضمها لمنظومة الرعاية الصحية، لافتا أنه تم الانتهاء من كل أعمل توصيل الشبكات لجميع المنشات التي تم تسليمها لهيئة الرعاية الصحية في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أننا مستمرون في رفع حالة الطوارئ بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لمواجهة أي أحداث طارئة من أمطار أو سيول وموجهة موجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك ونظرا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه يتابع وبصفة مستمرة مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات.

كما شدد اللواء عبد الحميد عصمت، على مديرى المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في إقليم القناة.

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