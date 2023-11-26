وزير فلسطيني: العدوان الأخير على غزة يعد الأعنف والأكثر دموية منذ عقدين

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد المجدلاني، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارا شاملا في كافة القطاعات والمناطق، مما يجعله الأعنف والأكثر دموية على مدار عقدين.

قال المجدلاني في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الأحد إن "الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية استهدفت خلال عدوانها على قطاع غزة تدمير جميع الوحدات السكنية والبنية التحتية وبعض المناطق بشكل كامل حتى لا تكون صالحة للسكن أو العيش فيها مرة أخرى".

أضاف أن هناك مناطق في قطاع غزة لا تزال بحاجة لمزيد من المساعدات الإغاثة والحاجات الأساسية لمواجهة الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية"، مشيرا إلى أن سكان القطاع باتوا يفتقرون للأمن الغذائي جراء العدوان الإسرائيلي.

رفض المجدلاني، جميع المحاولات التي تهدف لتهجير جميع سكان شمال القطاع إلى جنوب غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ووقوع أزمة حقيقية حال استكمال العمليات العسكرية في الجنوب، مشيدا بإصرار وصمود أهالي غزة في وجه العدوان والبقاء بالقرب من منازلهم ورفضهم المغادرة على الرغم من الدمار الذي ألحق بكافة المناطق في شمال القطاع.

في سياق متصل قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني بقي في خندق الدفاع عن الأشقاء في فلسطين وعن الأهل في قطاع غزة بوجه العدوان الغاشم الذي ارتكب فيه المحتل أبشع المجازر بحق المدنيين أطفالاً ونساءً .

جاء ذلك في محاضرة ألقاها اليوم الأحد، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دورتي الدفاع 21 وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئه التوجيه فيها بعنوان "النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية ".

أكد الصفدي أن الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم، كان ينادي بوقف الحرب، وإدخال المساعدات الطبية والعاجلة للأشقاء، ويجوب العالم ويجري الاتصالات، في جهد كبير عز نظيره، وقد أسهم في جلاء الحقائق أمام الرأي العام الدولي، وأعاد البوصلة نحو القضية الفلسطينية، عبر حل الدولتين الضامن لأمن واستقرار المنطقة والمُلبي لتطلعات الأشقاء الفلسطينيين بعد سنوات من الإنكار والدمار والمجازر.

تابع الصفدي: لقد استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة الذين استمروا في تقديم الواجب تجاه الأشقاء رغم القصف والدمار، وإشرافه على تجهيز مستشفى ميداني ثاني في القطاع، وكذلك الأمر كان لحديث الملكة رانيا العبد الله الأثر والتأثير في قناعات الرأي العام الغربي.

شدد الصفدي على أننا في الأردن جبهة واحدة، قيادة ونواباً وأعياناً وحكومة وشعباً، وهذا الالتفاف الوطني حول قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، نتج عنه مواقف متناغمة وصلبة في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، وما قدمه الأردن تجاه الأشقاء، هو واجب الضمير، فنحن وإياهم أصحاب قضية ومصير وتاريخ مشترك.

وفيما يتعلق بالنظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية قال الصفدي إننا نتحدث اليوم في شأنٍ وطني دستوري فهذا العنوان ينبثق من مكانة دستورية، فطالما شكل هذا العنوان ثابتاً من ثوابت نظامنا السياسي الذي نعتبره جميعاً الركن الأصيل في حمايتنا ومستقبل أبنائنا وهو النظام الذي استلهم كل قيم الديمقراطية والانفتاح منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية.

حول مشروع التحديث الشامل الذي أطلقه الملك عبد الله الثاني، قال الصفدي إننا في الأردن نسير بخطىً ثابتة نحو جني ثمار هذا المشروع مع باكورة المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، هدفاً ومقصداً في إشراك الجميع بصناعة القرار والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية يكون للمرأة والشباب الحضور الفاعل والمؤثر فيها.