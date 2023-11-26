إيه إف للأوراق المالية: GuROW يقدم أفضل تجارب التداول في البورصة

قال حسن جعفر، العضو المنتدب لشركة ايه أف لتداول الأوراق المالية، إن توافق الرؤي بين الشركة وبين تطبيق ‏"GuROW"، تمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدميه لتقديم أفضل تجارب التداول في البورصة المصرية؛ مما يعزز مكانتها كإحدى أفضل شركات الوساطة في الأوراق المالية الرائدة بالسوق".

أضاف جعفر أن عملاء الشركة يتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 عاماً، و90٪ من العملاء أفراد و10٪ فقط مؤسسات.

أشار جعفر إلى أن تجربة التدوال عبر المنصة توفر تجربة رائعة، مع أعلى حماية لبيانات العملاء.

أوضح العضو المنتدب لشركة ايه أف لتداول الأوراق المالية، أن التطبيق سيمد سوق المال بعملاء جدد.