وكيل تعليم الأقصر يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات الرئاسة بالبياضية

استعدادا للانتخابات..

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة البياضية التعليمية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه خالد بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهبة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف.

كما زار خالد بعضاً من الفصول الدراسية، وأجرى حواراً مع التلاميذ مبسطاً لهم مفهوم المواطنة، وماهية علاقة الفرد بوطنه وما ينظمها من حقوق وواجبات.

رافق وكيل تعليم الأقصر أثناء جولته بإدارة البياضية سعاد ربيع مدير الإدارة.