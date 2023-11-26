''الوقاية من أمراض الشتاء'' ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة حي جنوب حملة توعية حول الوقاية من أمراض الشتاء، شارك فيها رشا جابر، وصفاء عويس أخصائي توعية بالمركز الطبي الحضري، تحدثت خلالها رشا جابر عن الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء التى ترتبط بالجهاز التنفسي، مؤكدة أن فيروس كورونا لم ينتهي بعد، وما زالت تداعياته وتحوراته، مما يستوجب علينا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وحول الإجراءات الإحترازية، تحدثت صفاء عويس عن أهمية الوقاية، وأن الوقاية خير من العلاج، أيضا أهمية التباعد، والحفاظ على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بالصابون جيدا، مع مراعاة شرب السوائل الدافئة، والغذاء الصحى، وتناول الخضروات، لرفع كفاءة جهاز المناعة لدى أفراد الأسرة، وتناول الفاكهة التى تحتوي على فيتامين سي، وشددت علي ضرورة عدم تناول أي أدوية ، أوصفات مجهولة المصدر، دون الرجوع للطبيب، لما لها من أضرار جسيمة وقد تؤدي إلي الوفاة.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، الورشة الأدبية الأسبوعية، تم خلالها عرض أعمال الموهوبين وأعضاء نادي الأدب، في مجالات شعر الفصحي والعامية، ومناقشتها، بدأت الورشة بالقاء قصيدة بالعامية بعنوان ''غيرة'' للشاعر مصطفى عبد القوي، تلاها مناقشة نقدية للروائي محمد جمال الدين، حول بناء النص، واستقامة المعاني الجمالية، ثم قدمت سارة عماد قصيدة بعنوان '' الحلم''، وقدم أحمد عبد الناصر قصيدة بعنوان '' قلبي بيرسم كل تفاصيلك''، واختتمت الورشة بقصائد للشعراء محمد شاكر وكريم سليم، ومحمود المنشاوي.

محاضرة بعنوان "تعديل السلوك" بفرع ثقافة الفيوم ..

وعقد قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان '' تعديل السلوك''، بمدرسة التربية الفكرية، أوضح فيها أبو الخير عبد العليم أخصائي تخاطب، بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها مثل السرقة، والكذب، العنف تجاه زملائهم، عقوق الوالدين، واختتم المحاضرة بحوار مفتوح مع الطلاب وأولياء الأمور.