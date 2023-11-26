شهاب مرزبان: GuROW يتيح خيارات الادخار والاستثمار المتعددة

قال شهاب مرزبان، عضو مجلس الإدارة والمستثمر في شركة أو بتفوليو ، أن شركة آراب فاينانس من خلال تطبيق "GuROW" توفر منصة متميزة للاستفادة من قوة الخدمات المقدمة من أوبتفوليو، التي توفر بدورها المستشار الاستثماري الآلي القائم على استخدام التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات الرياضية لتحديد محافظ استثمارية وفقًا لأولويات و احتياجات العملاء بناء على مستوى المخاطر، وكذلك نسبة العائدات المتوقعة، والسيولة المطلوبة.

أضاف أن شريحة واسعة من الأفراد سيتمكنون من الوصول لخيارات الادخار والاستثمار المتعددة من خلال شركات متخصصة ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد أطلقت شركة اراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات النسخة الأولى من تطبيق Gurow الذي سيجذب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، بالتعاون مع شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وايه اف لتداول الأوراق المالية