يعالج الحروق بوصفة منزلية.. ضبط أخصائي اجتماعي انتحل صفة طبيب بأسيوط

تمكنت مديرية الصحة بأسيوط، من ضبط اخصائى اجتماعى بالتعليم، انتحل صفة طبيب بشرى يمارس مهنة الطب فى منزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط، لعدة سنوات ويعالج الحروق بخلطة يقوم بتركيبها ووصفها للمواطنين وذلك بعد ورود شكاوى وبلاغات تتهم هذا الشخص بانتحال الصفة.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط تلقت بلاغا بوجود أحد الأشخاص يعمل بوظيفة اخصائى اجتماعى باحدى مدارس بالتربية والتعليم ينتحل صفة طبيب بشرى بمنزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط.

على الفور قامت الدكتورة هالة عبد المعطى، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الإدارة الصحية بديروط، بالتنسيق مع مركز شرطة ديروط والتوجه إلى المكان الذى يعمل بها المشكو فى حقه للتأكد من صحة الواقعة.

تم عمل حجز مسبق لدى الطبيب المزيف ليقوم بالكشف على أحد أفراد فريق إدارة العلاج الحر الذى تخفى فى دور مواطن، مريض ومعه أهله وتم بالفعل فحص الحالة وعمل خلطة له وصرف العلاج اللازم وتم إلقاء القبض عليه متلبساً.

بالفحص تبين وجود شخص يزاول مهنة الطب البشرى بدون ترخيص مزاولة مهنة يمارس مهنة الطب فى منزله لسنوات ويعالج الحروق بخلطه يقوم بعملها ووصفها للمواطنين، كما تم ضبط آلات جراحية وأدوية مضادات حيويه وعبوات طبية دوائية فارغه واخرى مملوءة بالخلطات والمراهم مجهولة الهوية، ويقوم بوصفها وبيعها للمرضى وكتابة وصفات علاجية.

من جانبه وجه وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمنتهى الصرامة وعدم التهاون بهذا الأمر الذى ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من المواطنين، وقامت إدارة العلاج الحر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتى على الفور قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص، وتم تحرير محضر بالواقعة. ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة لقانون 415 لسنة 1954 وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة

وجهت مدير إدارة العلاج الحر بأسيوط بالغلق الفورى للعيادات غير المرخصة ولا يتواجد بها أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة، وقد تم إغلاقها احترازيا بالشمع الأحمر حرصا على حياة المواطنين.

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة بل عدة جرائم، ومن بينها أن يحصل الجانى على أموال من المرضى أو المجنى عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية، وإدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، والاطلاع على عورات المرضى بدون وجه حق، وقد يترتب على انتحال صفة الطبيب الوفاة أو الإصابة للمرضى، ما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التى حدثت بخلاف الإغلاق والحبس.