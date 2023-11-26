محمد رضوان: Gurow منصة متكاملة للخدمات الاستثمارية

قال محمد رضوان مؤسس تطبيق Gurow، والرئيس التنفيذي لشركة اراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من إطلاق تطبيق Gurow هو صناعة جيل جديد من الشباب ومساعدتهم على الاستمثار في الأدوات الاستثمارية المتاحة وتنمية السوق الإستثمارية المصرية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.

وقد أطلقت شركة اراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات النسخة الأولى من تطبيق Gurow الذي سيجذب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، بالتعاون مع شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وايه اف لتداول الأوراق المالية.

أضاف رضوان على هامش إطلاق تطبيق Gurow أن التطبيق منصة يعد منصة متكاملة ذات الخدمات الاستثمارية المتنوعة وهو متوفر على نظامي التشغيل آبل وأندرويد.