من مسافة 10 ملايين ميل.. ناسا تكشف تفاصيل الرسالة الغامضة المرسلة من الفضاء

في رسالة حديثة .. أن ضرب شعاع ليزر الأرض قادمًا من مسافة تزيد عن 10 ملايين ميل، لتعلو العديد من التساؤلات عن إذا ما كان رسالة غامضة من كائنات فضائية أم برهان تكنولوجي جديد.

في هذ السياق كشفت وكالة ناسا عم أن رسالة "الليزر" غير ضالة، وإن الكائنات الفضائية ليست مسؤولة عن ذلك، حيث تم إرسال الليزر نحو الأرض بواسطة مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا، والتي تبعد حاليًا أكثر من 10 ملايين ميل عن الأرض.

برهان ونجاح محمود

وتعتبر تلك الرسالة برهان على تجربة "الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC)" التابعة لناسا إنجازًا رائدًا من خلال نقل البيانات بنجاح عبر الليزر من وإلى ما وراء القمر لأول مرة، حيث سجلت التجربة، التي أجريت على متن المركبة الفضائية Psyche، رقما قياسيا جديدا لأبعد عرض للاتصالات البصرية على الإطلاق.

كما يمهد هذا الإنجاز الطريق لاتصالات ذات معدل بيانات أعلى يمكنها دعم المهام المستقبلية، بما في ذلك إرسال البشر إلى المريخ، وبحسب موقع digitartlends الأمريكى، فقد تم تحقيق هذا الإنجاز عندما قطع الليزر القريب من الأشعة تحت الحمراء، المشفر ببيانات الاختبار، ما يقرب من 16 مليون كيلومتر، وهي مسافة تقارب 40 مرة أبعد من المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، للوصول إلى تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا.

مكالمات فيديو من المريخ

وأشارت التقارير الإعلامية عن الرحلة أن ناسا تأمل أن تسمح التكنولوجيا الجديدة لرواد الفضاء في مهمات مستقبلية بإجراء مكالمات فيديو بالأرض من أماكن بعيدة مثل المريخ، لكونها المرة الأولى التى يتم فيها استخدام الليزر لإرسال بيانات من مكان أبعد من القمر.

وأعرب عدد من العلماء أن الأمر يمنح مهندسي ناسا فرصة لمعرفة ما إذا كانت بعثات المريخ المستقبلية يمكنها استخدام الليزر للبقاء على اتصال مع الأرض، و"إن تحقيق الضوء الأول هو أحد المعالم الهامة العديدة لـ DSOC في الأشهر المقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التعامل مع الاتصالات الخاصة بمهمات ناسا في الفضاء من خلال شبكة الفضاء السحيق، وهي شبكة من الهوائيات في ثلاثة مواقع حول العالم تستخدم الراديو بشكل أساسي، لكن اتصالات الليزر يمكن أن توفر عرض نطاق ترددي أكبر بـ 10 إلى 100 مرة، لذلك ترغب ناسا في تجربة استخدام هذه التكنولوجيا في مواقف مثل نقل البيانات العلمية.