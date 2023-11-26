جولة تثقيفية لشباب ملتقى "أهل مصر" بمدينة القصر الإسلامية الأثرية بالداخلة

استقبلت مدينة الأقصر الإسلامية الأثرية بالداخلة، امس، أولى الجولات التثقيفية بالملتقى الثقافي ال 13 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج احتفاء وزارة الثقافة بالمحافظة عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

وخلال الجولة التفقدية داخل المدينة استمع الشباب إلى شرح عن تاريخ المدينة، التي يرجع تاريخ بنائها إلى العصر الأيوبي، منذ أكثر من 900 عام، وتعد من أقدم المدن الإسلامية في مصر، إلا أن نشأتها كمستوطنة يرجع إلى ما قبل العصر الإسلامي.

وأوضح الشرح أن المدينة تمتاز ببنائها المعماري وتصميماتها الإسلامية الفريدة، وسميت بالقصر نظرا لما كان بها من منشآت ومبان مرتفعة، ووجود بقايا معبد مصري قديم، وتعد نقطة التقاء عدة دروب قديمة، وكانت إحدى الدروب المهمة في الحج، كما كانت عاصمة الواحات وقت الأشرف قايتباي ومقرا لكثير من الأمراء في العصر العثماني، وقد شيدت فوق تل مرتفع، وشيدت مبانيها من الطوب اللبن، الملائم للبيئة وهي بذلك تعد واحدة من أهم نماذج العمارة التقليدية في مصر وبمثابة متحف مفتوح ومركز للاستشفاء، واستمع الشباب لشروح أخرى حول طرز المعمار وأهم المنشآت الموجودة بالمدينة.

حضر الجولة د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى.

ويقام الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن. ودعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، وينظم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ويهدف الملتقى للدمج الثقافي بين شباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات) يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي.