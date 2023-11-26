حبس المتهمين بسرقة 4 لوحات تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثري بالدقهلية

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس المتهمين بسرقة 4 لوحات أثرية من ضريح أثري بالدقهلية وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف مفتشة آثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، سرقة 4 لوحات أثرية من الرخام تعود للعصر الفاطمي، ومثبتة على جدران ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط مركز ميت غمر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أميرة حسن السيد"،40 عاما، مفتش آثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، بأنها حال مرورها على ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط، تلاحظ لها أن باب الضريح مفتوح، وعدم وجود القفل الخاص به، وعدم تواجد 4 لوحات من الرخام مدون عليها عبارات ترجع أثريتها للعصر الفاطمي مثبتة على جدران الضريح.



وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمربقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث.

بالفحص تبين سرقة اللوحات الأولى مثبتة على جدار الضريح من الخارج وباقي اللوحات مثبتة على الجدران من الداخل، حيث تبين أن الضريح معين عليه حراسة من قبل هيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، وحال تواجد مفتشة الآثار بالضريح لم تتقابل مع أحد ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات الي تحديد هوية المتهمين والقي القبض عليهم واعادة المسروقات.

واثناء مناقشة المتهمين اعترفوا عم اثنين من شركائهم في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية وتوجهت قوات الشرطة لضبطهم وأثناء وصول القوات اطلق المتهمين النيران علي الشرطة وبادلتهم إطلاق النار ولقي عنصرين إجراميين شديدى الخطورة مصرعهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



